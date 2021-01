Câmara dá posse a suplentes de prefeitos eleitos e a substitutos de secretários

Eleitos prefeitos ou escolhidos como secretários municipais, dez deputados federais deixaram seus mandatos e seus suplentes tomaram posse na Câmara. Oito deles assumem as vagas definitivamente, já que prefeitos eleitos precisam renunciar ao mandato parlamentar. Dois entraram provisoriamente nas vagas de deputados do Rio que viraram secretários do prefeito Eduardo Paes.

Os deputados que tomaram posse são: Pedro Vilela (PSDB-AL), Neucimar Fraga (PSD-ES), Josivaldo JP (Pode-MA), Aelton Freitas (PL-MG), Vivi Reis (Psol-PA), Milton Coelho (PSB-PE), Pedro Augusto (PSD-RJ), Ricardo da Karol (PATRI-RJ), Marcos Soares (DEM-RJ) e Otavio Leite (PSDB-RJ).