Câmara define candidatos para a mesa diretora

Com a formação dos blocos da Câmara confirmados, foi acertada também quem ficará com cada cargo na mesa diretora. Como era previsto, o bloco de Arthur Lira conseguiu emplacar, pela proporcionalidade, dois aliados nas vices-presidências. A 1ª vice fica com o PL, que indicará Marcelo Ramos (AM) para o posto. Já a 2ª vice é do PSD, cujo escolhido será André de Paula (PE). A 1ª Secretaria será do PT, cujo nome de Marília Arraes (PE) foi confirmado pelo líder Carlos Zarattini (SP).

A 2ª Secretaria ficou com o PSDB, que escolheu Rosa Modesto (MS). Para a 3ª Secretaria são dois candidatos do PSL. Um aliado de Lira, o deputado Major Vítor Hugo (GO). O outro está com Baleia Rossi: o presidente da sigla, Luciano Bivar (PE). Para a 4ª Secretaria, o bloco do emedebista indicou Joênia Wapichana (RR).

Já o DEM, de Rodrigo Maia (RJ), deixa a presidência da Casa para indicar apenas um suplente.