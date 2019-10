Mesa da Câmara decide manter Waldir na liderança

Equipe BR Político

A Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara decidiu nesta tarde de quinta, 17, pela permanência do líder do PSL na Casa, Delegado Waldir (GO), no cargo após uma batalha ser travada entre os grupos do atual ocupante e do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Os dois lados apresentaram listas com assinaturas de colegas em defesa de seus nomes ao posto. O filho do presidente chegou a discursar ontem como líder.

Como você leu aqui no BRP, a crise interna da sigla se agravou após a revista Crusoé revelar áudios de conversa entre presidente Jair Bolsonaro e outro parlamentar para destituir Waldir da liderança do PSL na Câmara.