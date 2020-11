Câmara derruba veto de Bolsonaro à desoneração da folha

Com placar de 430 votos favoráveis, a Câmara dos Deputados votou nesta quarta-feira, 4, pela derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia por mais um ano. Foram 33 votos contrários e uma abstenção. Atualmente, a desoneração contempla setores como os de call center, tecnologia da informação, transporte, construção civil, têxtil, entre outros.

Para ser derrubado em definitivo, o veto ainda depende de análise no Senado, marcada para às 16h.

A prorrogação até 2021 foi incluída pelo Congresso na medida provisória que permitiu a redução da jornada de trabalho e do salário em razão da pandemia do novo coronavírus. Se o veto for mantido, a desoneração acabará no fim deste ano.

Em julho, por recomendação do Ministério da Economia e da Advocacia-Geral da União, o presidente vetou o dispositivo que prorroga a desoneração da folha das empresas desses setores, que empregam mais de seis milhões de pessoas.