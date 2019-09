Câmara desarquiva projeto contra delações

Equipe BR Político

Após a Câmara ter aprovado, na semana passada, uma proposta legislativa para criminalizar o abuso de autoridade, os partidos do chamado Centrão e da oposição planejam mais uma reação a operações como a Lava Jato. Segundo o Globo, os deputados cogitam uma articulação em torno de um projeto de lei que propõe regulamentar as delações premiadas. O PL, de autoria do ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ), foi desarquivado pela Câmara há alguns meses. A proposta foi protocolada originalmente em 2018 e, com o fim do mandato de Damous, foi arquivado em janeiro deste ano. Em abril, o deputado Paulo Teixeira (PT-SP), co-autor do PL, protocolou medida de desarquivamento e foi atendido no mesmo mês.

O PL propõe proibir que juízes participem de negociações para formalização do acordo e também medidas para evitar vazamentos. Outra mudança sugerida é que réus presos não poderiam fazer delação premiada. O deputado federal Carlos Sampaio (PSDB-SP) reagiu à proposta, afirmando que irá “lutar contra esse projeto vergonhoso” que, segundo o parlamentar, resultará no enfraquecimento da Lava Jato.

