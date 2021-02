Câmara deve votar hoje autonomia do Banco Central

Nesta terça-feira, 9, a Câmara realiza a primeira sessão deliberativa do ano e deve votar a autonomia do Banco Central (BC). O projeto prevê transformar o banco, hoje vinculado ao Ministério da Economia, em autarquia de natureza especial, com mandatos fixos de quatro anos não coincidentes com o do presidente da República para as diretorias do órgão, além de regras para nomeação e demissão dos mesmos.

De acordo com o novo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), há uma “sinalização positiva da maioria dos líderes” para aprovação no projeto. “Um grande sinal de previsibilidade para o futuro da economia brasileira. Um grande sinal de credibilidade para o Brasil perante o mundo”, escreveu Lira no Twitter.

Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o projeto. Segundo ele, o texto relatado pelo deputado federal Sílvio Costa Filho (Republicanos-PE) dá maior estabilidade à moeda.

“Hoje pela manhã, tivemos uma sinalização muito positiva, discutimos ponto a ponto, artigo por artigo e, por concordância de ambos, tivemos a aprovação, a validação do nosso parecer. Ou seja, tanto o Ministério da Economia quanto o presidente do Banco Central concordaram com o nosso parecer”, afirmou Guedes na segunda.

Também estão na pauta requerimentos para que sejam votados imediatamente projetos relacionados ao combate da pandemia no País e da vacinação contra a covid-19.