Câmara deve votar hoje criação do Fiagro

A Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira, 22, a criação do Fundo de Investimento do Setor Agropecuário (Fiagro), iniciativa da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) que propõe uma transformação do crédito rural no País, dando mais peso nos financiamentos aos recursos privados. A proposta é de autoria do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) e terá como relator o deputado Christino Áureo (PP-RJ).

“O poder disruptivo do Fiagro é que, uma vez entrando administradores profissionais do mundo financeiro no setor, vamos melhorar a governança, a gestão e atrair recurso que garantam investimento na sustentabilidade da produção brasileira”, defende o relator. Se a medida for aprovada na Câmara hoje, seguirá para análise do Senado no início do ano que vem.

O projeto tem o apoio do governo federal e anima o mercado financeiro. Em recente live realizada pela bancada, o sócio da Área de Investment Banking da XP Investimentos, Bruno Novo, afirmou que existe muito interesse de investidores em aplicar nesse setor e a formatação do Fiagro nos moldes dos fundos imobiliários trazem perspectivas positivas, a exemplo dos fundos imobiliários.

A bancada acredita que o Fiagro pode ser uma oportunidade para pequenos e médios produtores que hoje tem dificuldade de acesso ao mercado de capitais. A XP Investimentos diz que vai abrir uma avenida de captação. “Uma pessoa que entende os riscos dos médios e pequenos produtores rurais vai poder dar liquidez ao setor que hoje ou só vai para o Plano Safra ou fica preso nas grandes instituições financeiras e não consegue acessar o mercado”, diz Bruno Novo.