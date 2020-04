Câmara deve votar hoje MP Verde e Amarelo

Em sessão marcada para as 10 horas, dos depurados devem votar na manhã desta terça-feira, 14, a Medida Provisória (MP) 905, que cria o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. O projeto tem até o dia 20 de abril para passar também pelo Senado, do contrário, perderá a validade.

A medida pretende estimular empresas a contratarem profissionais que tenham entre 18 e 29 anos ou mais de 55 anos, por meio de redução na carga tributária das companhias que participarem. O salário máximo que os trabalhadores contratados sob as regras do programa poderão receber é de 1,5 salário mínimo (cerca de R$ 1.500,00). O objetivo desse teto é evitar que as empresas usem o programa para contratar profissionais mais qualificados, que têm mais facilidade para encontrar empregos.