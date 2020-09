Câmara do Rio decide amanhã se abre processo de impeachment contra Crivella

Em mais um capítulo do que parece ser uma interminável crise política no Rio de Janeiro, a Câmara Municipal da cidade vai decidir nesta quinta se aprova ou não o pedido de abertura do processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Os vereadores vão analisar se a Casa poderá julgar a participação do prefeito no caso dos “Guardiões do Crivella”. Funcionários da Prefeitura eram escalados para ficar nas portas de hospitais municipais e atrapalhar reportagens e denúncias sobre os problemas da saúde do Rio.

A deputada estadual Renata Souza (Psol) apresentou o pedido de abertura do processo de impeachment, que será analisado a partir das 15 horas.