Câmara estabelece regras para gastos nas eleições municipais

Equipe BR Político

No início da madrugada desta quarta-feira, 2, a Câmara finalizou a votação do projeto que estabelece um teto de gastos e um limite para o autofinanciamento para as campanhas de prefeitos e vereadores já a partir do próximo ano, segundo o Broadcast Político.

Os dois pontos estão interligados: cada candidato poderá gastar do próprio bolso até 10% dos recursos totais disponíveis para a sua campanha. Ou seja, se um candidato a vereador em uma cidade que seu limite de gastos seja R$ 100 mil, ele só poderá colocar do próprio bolso R$ 10 mil. Já os valores máximos de cada disputa vão seguir os que foram estabelecidos pelo TSE para cada município na eleição de 2016, corrigidos pela inflação.

A critério de exemplo, em 2016, João Doria (PSDB) venceu a eleição para a Prefeitura paulistana no primeiro turno, mas caso o pleito tivesse ido ao segundo turno, o teto de gastos seria de R$ 59 milhões – o tucano venceu gastando R$ 12,3 milhões. Agora, o projeto segue para o Senado. É preciso que o presidente Jair Bolsonaro sancione a medida até 4 de outubro para que a regra possa valer para as eleições do ano que vem.