Câmara estuda criar comissão para ficar de olho na Economia

Com Jair Bolsonaro minimizando a situação econômica, a Câmara dos Deputados estuda criar uma comissão para debater medidas de contenção a uma eventual crise. A hipótese foi levantada na reunião do colégio de líderes realizada na última terça-feira, 10, e foi bem recebida pelos parlamentares presentes. O presidente da República classificou a preocupação com as recentes movimentações do mercado como “fantasia” e que uma queda no preço do petróleo “não é crise”. Por outro lado, a Câmara ainda nem mesmo conseguiu instaurar as comissões neste ano, que estão travadas na disputa pelas presidências.