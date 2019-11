Câmara instala CPI do Óleo

Marcelo de Moraes

O deputado federal João Campos (PSB-PE) foi escolhido nesta quarta, 27, como relator da Comissão Parlamentar de inquérito (CPI) do Óleo, destinada a investigar o vazamento que atingiu o litoral do Nordeste nos últimos meses e já começa a alcançar as praias do Sudeste. O deputado Herculano Passos (MDB-SP) presidirá os trabalhos.

A ideia dos integrantes da CPI é tentar descobrir quem causou o vazamento e propor mecanismos para reduzir as chances de o problema se repetir. Apesar disso, integrantes da CPI admitem que a tarefa de encontrar os responsáveis será bastante complicada, já que, até agora, as investigações dos órgãos do governo não conseguiram descobrir quem provocou o vazamento.