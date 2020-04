Câmara já conta com 30 pedidos de impeachment do presidente

Desde sexta, 24, a Câmara recebeu três novos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, somando-se aos 27 já existentes. Os três mais recentes foram protocolados pelo PDT, pela deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) e pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) por suposto crime de responsabilidade. Os dois últimos se embasam nas acusações do ex-ministro Sérgio Moro contra Bolsonaro, assim como o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito Mista formalizado pelo PSDB.

Dos 27, sete têm relação com a participação do presidente em manifestações que defendem a retomada da atividade econômica em todo o País durante a pandemia da covid-19. Segundo a Constituição, a Câmara dos Deputados é responsável pela admissibilidade de denúncia por crime de responsabilidade do presidente da República.