Câmara já tem seu 1º candidato à presidência da Casa

Gustavo Zucchi

O ano mal começou, mas a Câmara dos Deputados já tem seu primeiro candidato à presidência da Casa. O presidente da Frente Parlamentar de Segurança, Capitão Augusto (PL-SP), protocolou na mesa diretora sua candidatura ao pleito, que acontece apenas no começo do próximo ano legislativo. Ao BRP, ele disse que essa campanha precoce é para que ao longo das 40 semanas em que a Câmara funcionará em 2020, ele possa apresentar uma proposta por semana. Nesta terça-feira, 4, ele já estava distribuindo panfletos aos deputados avisando de sua intenção de concorrer na eleição. Dentre os temas que ele apresentará devem estar a reforma de pontos do regimento interno e até mesmo uma obra para modernizar o anexo III da Câmara.

Claro, que a eleição dele é pouco provável. Dentre os nomes especulados para sucessão de Rodrigo Maia estão pesos-pesados do Centrão, como Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), atual relator da reforma tributária, Arthur Lira (PP-AL), líder de seu partido e Marcos Pereira (Republicanos-SP), primeiro vice da Câmara. Na eleição passada, Augusto chegou a ser candidato avulso, mas desistiu faltando uma semana para o pleito e seguiu a orientação de seu partido de apoiar Maia.