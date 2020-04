Câmara pode votar hoje ampliação da renda básica

Em sessão virtual, nesta quinta-feira, 16, deputados devem analisar a proposta do Senado de ampliação da lista de trabalhadores aptos a receber a renda básica emergencial a cidadãos em situação de vulnerabilidade durante o período da pandemia do novo coronavírus. A sessão está prevista para as 14h.

O projeto, do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), permite também que mães adolescentes, mesmo com menos de 18 anos, recebam o benefício

O texto em discussão na Câmara permitiria o pagamento do benefício em dobro – no valor de R$ 1.200 – para homens e mulheres chefes de família e não apenas para mulheres, como na proposta aprovada anteriormente no Senado. A alteração pode custar um valor adicional de R$ 15,1 bilhões em cima dos R$ 15 bilhões originários que estima o Ministério da Economia.