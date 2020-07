Câmara realiza hoje eleição para cargos vagos da Mesa Diretora

A Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira, 8, eleição para os cargos de terceiro-secretário e suplente de quarto-secretário da Mesa Diretora, vagos com a saída do deputado Fábio Faria (PSD-RN) para assumir o Ministério das Comunicações e com a morte do deputado Assis Carvalho (PT-PI).

A vaga para terceiro-secretário cabe ao PSD, ou seja, poderão concorrer somente candidatos deste partido. Inicialmente, a eleição estava prevista para a última segunda, mas foi adiada em razão da morte de Carvalho, no domingo. A votação dos parlamentares será feita pela primeira vez de modo virtual.