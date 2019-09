Gustavo Zucchi

O plenário da Câmara trouxe de volta o texto original do projeto de lei que altera regras partidárias e que havia sido rejeitado na última terça-feira pelo Senado. Os deputados votaram pela rejeição das supressões feitas pelos senadores. Foram aprovadas também quatro supressões feitas pelo relator do PL na Câmara, Wilson Santiago (PTB-PB), que tira os pontos mais polêmicos do texto. Há também sete destaques para serem votados.