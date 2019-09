Câmara vai criar comissão para acompanhar queimadas

Equipe BR Político

De acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a Casa irá criar uma comissão externa para acompanhar as queimadas na Amazônia. Além dessa, uma outra comissão também será criada para avaliar a questão e propor soluções ao governo. A medida pode ser vista como uma reação do Congresso à política ambiental adotada pelo Planalto, e às falas do presidente Jair Bolsonaro que insinuam que ONGs teriam relação com os incêndios na Região Amazônica. “É importante para mantermos forte nossas exportações do agronegócio e preservar o nosso meio ambiente”, escreveu Maia no Twitter, nesta quinta-feira, 22.

A reação da Câmara também acontece na mesma semana em que dados divulgados pelo Inpe mostram que os focos de incêndios no Brasil, entre 1 de janeiro e 19 de agosto deste ano, tiveram uma alta de 82% em comparação ao mesmo período de 2018. O aumentos no número de queimadas na Amazônia foi um dos fatores que contribuíram para que o céu da cidade de São Paulo “escurecesse” às 15h na última segunda-feira. Também nesta quinta, a Rede protocolou no STF pedido de impeachment do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

