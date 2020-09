Câmara vai reativar Conselho de Ética para analisar caso Flordelis

A Mesa Diretora da Câmara decidiu, nesta terça-feira, 1, que vai reativar o Conselho de Ética da Casa para analisar a representação contra a deputada Flordelis (PSD-RJ), que é ré no processo que apura o assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. Ela é acusada de ser mandante do crime. O colegiado vai funcionar virtualmente durante a pandemia.

A decisão foi tomada em reunião na manhã de hoje entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e os integrantes da Mesa. Além do Conselho de Ética, os parlamentares assinaram um projeto de resolução para permitir a reabertura também da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

Caso Flordelis

O caso de Flordelis será encaminhado à corregedoria da Câmara, que fará um relatório e depois o submeterá à análise da Mesa Diretora. Na sequência o caso devera ser encaminhado ao Conselho de Ética. Após ser notificada, a deputada terá 10 dias para apresentar por escrito o texto de sua defesa.

“A Mesa da Câmara dos Deputados deliberou, na questão da deputada Flordelis, a partir dos documentos trazidos à Câmara pelo advogado dela, encaminhar à Corregedoria da Câmara esses documentos pedindo um parecer, parecer esse que será submetido à Mesa Diretora o mais breve possível tentando fazer esse processo com grande agilidade”, explicou o segundo secretário da Casa, deputado Mario Heringer (PDT-MG).

“A mesa, enquanto isso, aprova um projeto de resolução liberando o funcionamento do Conselho de Ética nesse momento de pandemia, de forma virtual, o que fará que possa prosseguir sem embargos nenhum a discussão do problema da deputada”, disse. Segundo ele, enquanto o processo estiver na corregedoria ou na Mesa da Câmara, os prazos serão o mais rápido possível. No conselho, o processo deve seguir o rito normal.