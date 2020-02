Câmara deve votar suspensão do deputado Wilson Santiago

Equipe BR Político

Nesta quarta-feira, 5, o plenário da Câmara dos Deputados deve se reunir para decidir sobre a suspensão do mandato do deputado Wilson Santiago (PTB-PB), denunciado por corrupção e afastado do cargo por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello.

Santiago é investigado pelo suposto pagamento de R$ 1,2 milhão em propinas resultantes do superfaturamento das obras da Adutora Capivara, no sertão paraibano. De acordo com o relatório de buscas e apreensões da Procuradoria-Geral da República encaminhado ao STF sobre a Operação Pés de Barro, que investiga o esquema, foi encontrado um cheque no valor de R$ 3 milhões assinado pelo deputado.

Como você leu no BRP, a tendência é que o plenário mantenha Santiago no cargo.