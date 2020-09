Camargo ataca Olavo após críticas do ‘guru’ a Bolsonaro

O “guru” da nova direita brasileira Olavo de Carvalho irritou até mesmo alguns de seus fiéis seguidores com as mais recentes críticas ao presidente Jair Bolsonaro. O auto-intitulado filósofo subiu o tom ao falar do presidente, alegando que ele abandonou alguns de seus defensores como a militante extremista Sara Winter. Foi o suficiente para fazer o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, afirmar que Bolsonaro não precisa de seu “guru” para nada.

“Bolsonaro foi eleito pelo POVO e não precisa do Olavo para NADA!”, escreveu em seu Twitter. Olavo chegou a dizer que a “ingratidão” serima um dos “pecados que bradam aos céus, equivalente a matar o pai”. “Acho que o Bolsonaro andou lendo Maquiavel e acreditou: tão logo chegue ao topo, abandone aqueles que o ajudaram a subir. Só recomendo que trate de averiguar como terminou a carreira política do empombado Maquiavel”, disse.

Camargo, para completar, comparou Olavo com outra figura da direita que virou detrator de Bolsonaro, o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP). “De ator pornô a filósofo, ninguém tem a estatura ou relevância de Bolsonaro, eleito e reconhecido pelo povo brasileiro”.