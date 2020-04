Camargo ‘concorda’: Regina é uma das piores escolhas de Bolsonaro

Desafeto declarado de Regina Duarte, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, reascendeu a guerra contra a secretária da Cultura no final de semana. Ele concordou com um perfil no Twitter que dizia que ela é “uma das piores escolhas de Bolsonaro” no domingo, 26. Um dia antes, o polêmico servidor escreveu que “nenhum nomeado pelo presidente Bolsonaro tem o direito de colocar esquerdistas no governo (a facada foi comemorada por TODA esquerda). Quem o faz está cometendo um ato de alta traição”, em clara referência às exonerações de seguidores de Olavo de Carvalho da secretaria feitas pela atriz. Segundo ele, ela deve estar “cuidando dos gatos” ao ser questionado sobre onde ela andaria ao não estar ao lado do presidente Jair Bolsonaro, possivelmente quando se pronunciou ao lado de quase todos seus ministros em réplica ao ex-ministro Sérgio Moro no dia da demissão do ex-magistrado.

Os recados de Regina têm sido mais cifrados. Em uma postagem no Instagram, a secretária falou em “desapego”. “É tudo o que preciso aprender … desapego.

tá em tempo ainda”, escreveu há dois dias.