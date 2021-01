Camex zera imposto de importação para seringas e agulhas

O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) anunciou nesta quarta, 6, que reduziu o Imposto de Importação a 0% para seringas e agulhas para auxiliar no combate à pandemia da covid-19. Na reunião realizada nos últimos dias, o colegiado também decidiu suspender o direito antidumping vigente em desfavor das importações brasileiras de seringas descartáveis originárias da China. Assim como no caso das reduções tarifárias, a suspensão valerá até o dia 30 de junho de 2021. Com a recente decisão do Gecex, a lista de produtos com tarifa zerada no âmbito do combate à pandemia da covid-19 passa a contemplar 303 produtos.

Hoje, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Ministério da Saúde suspendeu a compra de seringas e agulhas em razão, segundo ele, até que os preços “voltem à normalidade”.

No último dia 29, o pregão realizado pelo Ministério da Saúde para a compra dos dois produtos garantiu apenas 7,9 milhões de unidades das 331,2 milhões que pretendia adquirir. As empresas justificaram o desinteresse dizendo que os preços pagos pelo governo estavam abaixo dos praticados no mercado.