O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), defendeu que as rivalidades e diferenças ideológicas sejam colocadas de lado em nome do combate aos efeitos do coronavírus.

“A última coisa a pensar neste momento é em política, partido, ideologia. Presidente Bolsonaro, governadores e prefeitos, precisamos todos estar unidos para minimizar os efeitos do coronavírus para nossa população. Que deixemos as divergências de lado e sigamos juntos. Pela vida”, escreveu o governador no seu Twitter.