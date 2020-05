Camilo Santana anuncia plano de retomada da economia no Ceará

O governo do Ceará anuncia nesta quinta-feira, 28, o plano de reabertura econômica do Estado em meio à pandemia do novo coronavírus. O governador Camilo Santana (PT), no entanto, já avisou que o decreto de isolamento social será prorrogado mais uma vez.

“Amanhã anunciou detalhes do plano de retomada gradual da economia. Deixo claro que prorrogarei o atual decreto de isolamento social do estado, tão importante no enfrentamento à Covid, mas com previsão de retomada gradual e responsável de algumas atividades em algumas regiões”, escreveu Camilo no Twitter na noite de quarta-feira, 27.

A expectativa é de que a reabertura comece a ocorrer a partir do dia 1º de junho, como anunciado anteriormente pelo governador. Na publicação, Camilo afirmou ainda que as decisões tomadas pelo governo levam em consideração estudos e avaliações feitas pela equipe técnica de profissionais da saúde que analisam a situação da pandemia no Ceará.

“Reafirmo que todas as medidas são respaldadas por estudos e avaliações de nossa equipe de profissionais de saúde, que continuará acompanhando, dia a dia, a evolução dos números, e nos orientando em todas as tomadas de decisão. Vidas em primeiro lugar”, escreveu. De acordo com o Ministério da Saúde, o Ceará tem 37.275 casos confirmados e o registro de 2.671 óbitos pela covid-19. O Estado é o mais atingido da Região Nordeste.