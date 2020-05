Camilo Santana prorroga lockdown em Fortaleza

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou que irá prorrogar o lockdown, ou Decreto de Isolamento Social Rígido, em Fortaleza até o dia 31 de maio. “É fundamental que haja maior adesão da população ao isolamento nos próximos dias, tanto na capital quando no interior. Havendo melhoria na evolução dos números, podemos planejar a retomada da economia para junho”, pediu Santana. Nas cidades do interior do Estado, as medidas de isolamento social também irão valer até o fim do mês.

Anuncio a prorrogação do Decreto de Isolamento Social Rígido em Fortaleza até o fim do mês (31/5), assim como o Decreto de Isolamento Social nos demais municípios. Nas cidades mais afetadas recomendamos ações mais rígidas dos prefeitos para diminuir a velocidade de contaminação. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) May 20, 2020