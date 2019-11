Caminho livre para mais de 200 investigações serem retomadas no RJ

Equipe BR Político

Depois da decisão tomada na quinta-feira, 28, pelo STF, de autorizar o amplo compartilhamento de dados de órgãos de controle com o ministério Público, a Polícia Civil do Rio vai retomar mais de 200 investigações que estavam paradas há quase cinco meses.

Ao todo, a decisão da Corte libera a retomada de 935 investigações criminais que tinham sido suspensas pela liminar dada pelo presidente do STF, Dias Toffoli.

As delegacias especializadas que voltarão imediatamente a investigações com relatórios de inteligência financeira são as de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR) e a de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais ( Draco).

Um dos inquéritos que voltará a seguir é o das movimentações suspeitas do policial reformado Ronnie Lessa, que é acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, segundo o Globo.