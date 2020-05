Caminhoneiros desafiam governo com protesto na Paulista

Um grupo de dezenas de caminhoneiros bloqueia nesta tarde de segunda, 11, duas faixas da Avenida Paulista em protesto contra as restrições sociais decretadas pelo governador João Doria (PSDB-SP). Há cartazes contra o prefeito Bruno Covas (PSDB) e bandeiras do Brasil num perímetro de quatro quadras na altura da sede da Fiesp. Nesta manhã, Doria afirmou que não impediria qualquer pessoa de se manifestar, mas que o Estado agiria em caso de bloqueio de “rodovias, ruas e vielas”. A quarentena no Estado está prevista para até 31 de maio. Pelas imagens postadas no Twitter, é possível ver vários manifestantes sem máscaras e ouvir gritos de “Fora, Doria” e declarações de “desobediência civil, já”.