Caminhoneiros incluídos em grupo prioritário de vacinação contra gripe

Equipe BR Político

Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e trabalhadores portuários foram incluídos pelo Ministério da Saúde no grupo prioritário de vacinação contra gripe, na próxima fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, que começa em 16 de abril. Doentes crônicos e profissionais das forças de segurança e salvamento também fazem parte do público-alvo.

A inclusão dos trabalhadores do transporte atende ao pedido da Confederação Nacional do Transporte e dos Conselhos Nacionais do SEST e do SENAT. A CNT ponderou que esses profissionais, que circulam o país todo, precisam estar com a saúde fortalecida para cumprirem sua missão de garantir o abastecimento em todo o Brasil durante a crise do novo coronavírus.