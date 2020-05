Caminhoneiros pedem congelamento do preço do diesel

Em documento enviado ao Ministério da Infraestrutura, a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava) pede que o governo federal congele o preço do diesel para cálculo do piso mínimo do transporte rodoviário.

“A suspensão do gatilho do diesel automaticamente congelará o preço mantendo os valores praticados antes da pandemia da covid-19 em relação ao diesel”, afirma o presidente da Abrava, Wallace Landim, conhecido como Chorão, em documento obtido pelo Broadcast Político.

No pedido, os caminhoneiros solicitam que a medida deve ser restrita ao período da crise do novo coronavírus.

Chorão argumenta que a medida deve-se à forte queda recente nas cotações do diesel, que acompanhou o recuo expressivo do petróleo e, como outros óleos, foi afetado pela menor demanda em virtude do menor fluxo de pessoas em meio em medidas de isolamento social.