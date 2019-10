Caminhos para entender a nova Previdência

Equipe BR Político

Aprovada a reforma da Previdência em segundo turno no Senado, os principais jornais trazem simuladores para calcular a aposentadoria e reportagens didáticas para que as pessoas entendam o que muda com as novas regras. No Estadão, o conteúdo especial traz estimativas de novos valores de contribuição, calculadora de idade e tempo de contribuição para se aposentar, comparativos com outros países e uma cronologia da votação da reforma desde seu envio ao Congresso até a aprovação pelo Senado.

No Globo, reportagem apresenta as mudanças em sete pontos principais: idade mínima, transição para o INSS, transição para servidores, pensões, aposentadoria de professores, como fica a contribuição e a situação de servidores estaduais e municipais.

A Folha publica uma tabela prática mostrando como ficará o desconto do INSS nos salários depois da promulgação da reforma, e também tem uma reportagem mostrando que pessoas já aposentadas também serão atingidas pelas novas alíquotas de contribuição.