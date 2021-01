Campanha de Baleia tenta reduzir número de dissidentes

Na reta final da disputa pelo comando da Câmara, a campanha de Baleia Rossi (MDB-SP) vai investir na redução do número de dissidentes dos partidos que o apoiam. Os principais alvos são DEM e PSDB.

No caso do DEM, a campanha de Arthur Lira (PP-AL) tem anunciado contar com o voto de 20 dos 29 integrantes da bancada. Há uma expectativa para ver se o presidente nacional do DEM, ACM Neto, atuará ou não diretamente nessa tentativa de convencimento dos deputados do DEM que estão com Lira.

A mesma coisa ocorre no PSDB, que também teria cerca de metade de sua bancada (17 de 33) inclinada a votar em Lira.