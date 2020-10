‘O que conta é que nos colocam no 2º turno’, diz campanha de Russomanno sobre derretimento

Depois da divulgação da pesquisa do Datafolha que mostrou o candidato Celso Russomanno (Republicanos) derretendo nas intenções de voto em São Paulo, a campanha do político afirmou que “o que conta” é que as duas pesquisas divulgadas nesta quinta-feira, 22, a desta noite e da XP/Ipespe, colocam o candidato no segundo turno.

“Rumo ao segundo turno”, diz a campanha. “Hoje recebemos o resultado de duas pesquisas, XP/Ipespe e DataFolha. A XP nos coloca na liderança, o DataFolha em segundo lugar. Mas o que conta para nós é que as duas nos colocam no segundo turno. Continuaremos a nossa campanha com o mesmo entusiasmo”, afirma a nota enviada pela campanha.

Russomanno é conhecido pela largada como favorito em eleições para cargos majoritários e derrapada no meio do caminho. O candidato já disputou outras duas vezes a Prefeitura da Capital paulista, em 2012 e 2016, uma vez a de Santo André, em 2000 e o governo do Estado de São Paulo em 2010 e não chegou no segundo turno nenhuma das vezes.

Neste ano, a campanha do candidato apostava que o apadrinhamento pelo presidente Jair Bolsonaro fosse alavancar a candidatura e mudar o cenário que vinha se repetindo. A jogada, no entanto, é considerada arriscada dada a rejeição ao presidente na cidade. Como você leu no relatório Fique de Olho do BRP, o ancoramento em Bolsonaro e na promessa de trazer benefícios à cidade pelo apoio do governo federal é tida como a “bala de prata” da campanha e tem sido a principal cartada até o momento da estratégia do candidato.