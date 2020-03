Campanha de vacinação da gripe começa hoje

A campanha de vacinação contra a gripe do Ministério da Saúde, que foi antecipada como uma das medidas em meio à crise da pandemia do novo coronavírus, começa hoje na rede pública para idosos e profissionais da área de saúde.

A vacina não protege contra o SarsCov2, nome científico do novo coronavírus, que provoca a covid-19, mas a estratégia do governo é ampliar ao máximo a cobertura vacinal das outras gripes para que, à medida que proliferem os casos com sintomas comuns às doenças, seja possível separar melhor os casos.

Da mesma forma, a avaliação do Ministério da Saúde é a de que é importante reduzir o número de infectados com outras gripes para liberar leitos em hospitais para os doentes do novo coronavírus, quando o pico da pandemia ocorrer.

Além disso, estudos mostram que proteger indivíduos vulneráveis, como os idosos, do vírus influenza, que causa as gripes, impede que eles fiquem com o sistema respiratório comprometido e debilitado, o que seria um fator de risco extra caso contraiam o novo coronavírus.