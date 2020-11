Campinas: Saadi tem 58,6% contra 41,4% de Zimbaldi, aponta pesquisa

Em campinas, o candidato do Republicanos Dario Saadi lidera no segundo turno, com 58,6% dos votos válidos (excluidos nulos e brancos), contra o deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL), que tem 41,4%, de acordo com pesquisa do Instituto Paraná divulgada nesta quinta-feira, 19. Saadi é apoiado pelo prefeito da cidade, Jonas Donizette (PSB), e teve 25,78% dos votos válidos no primeiro turno, contra 21,86% de Zimbaldi.

Das intenções totais, incluindo nulos e brancos, o candidato do Republicanos tem 43,1% contra 30,5% do candidato do PL no levantamento. Saadi ganha em todas as faixas etárias, mas tem a maior predominância entre eleitores com 60 anos ou mais, enquanto o eleitorado de Zimbaldi se concentra mais nas faixas que vão de 16 a 44 anos.

De acordo com a pesquisa, Zimbaldi é quem tem a maior rejeição: 45,8% afirmaram que não votariam no candidato de jeito nenhum. A taxa apontada para Saadi na pesquisa é de 34,5%.

A candidatura de Saadi no segundo turno já recebeu o apoio do PSD, PDT, Cidadania e PV. A coligação do candidato a sucessor do prefeito inclui também o DEM, MDB, PSB e PSL. Já Zimbaldi conta com o apoio do PTB. A coligação do nome do PL inclui o Solidariedade, PSC, PP, PSDB, PROS, Podemos e Avante.