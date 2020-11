Campos cita melhorias em Boa Viagem para combater desigualdade social

O candidato do PSB à prefeitura de Recife, João Campos, citou melhorias na orla da praia de Boa Viagem, cartão-postal da capital pernambucana, como medidas de combate à desigualdade social em caso de vitória no segundo turno, durante debate realizado nesta manhã de terça, 24, pela TV Jornal. A extensão de 8 km de praia é uma das áreas mais caras de Recife.

Na questão colocada pela adversária Marília Arraes (PT) sobre ações de combate à desigualdade social, o deputado federal também citou, além da “revitalização da orla de Boa Viagem”, a expansão da rede de creches na cidade, ampliação do saneamento básico na cidade, qualificação profissional dos recifenses, fortalecimento de equipamentos públicos, crédito popular, bem como destacou seu papel na criação de uma frente parlamentar a favor da renda básica na Câmara dos Deputados.

Como você leu mais cedo aqui no BRP, uma pesquisa de intenções de voto para o segundo turno da disputa pela prefeitura do Recife, realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), mostra Marília na liderança com 54% dos votos válidos, enquanto seu primo e adversário político na disputa, João Campos, soma 46%.