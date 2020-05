Com 100% dos leitos de UTI ocupados, a cidade de Campos de Goytacazes, no interior fluminense, anunciou que entrará em lockdown a partir da próxima segunda-feira. A cidade tem cerca de 500 mil habitantes e um dos piores índices de isolamento do Estado, cerca de 40%. ““Os números só crescem e, só nesta semana, aumentamos em 50% o número de casos confirmados. Só nesta semana, já temos um óbito por dia”, afirmou o prefeito Rafael Diniz.