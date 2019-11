Campos Neto e Toffoli em busca de consenso

Equipe BR Político

Às vésperas de o STF julgar a legalidade do uso de dados fornecidos por órgãos de controle em investigações sem autorização prévia da Justiça, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou, nesta segunda-feira, 18, que as partes estão buscando construir uma solução “que atenda a todos” no julgamento.

A declaração foi feita após ele se reunir com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, com o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o ministro-chefe da AGU, André Mendonça.

Segundo o Estadão apurou, o objetivo da reunião foi explicar a Toffoli como o Coaf atua e como se dá o fluxo de informações no órgão. O presidente do STF tem se queixado a interlocutores sobre a falta de transparência em órgãos de controle.

“Nós estamos tentando buscar uma solução que atenda a todos em relação ao que vai ser votado na quarta-feira”, disse Campos Neto a jornalistas. O presidente do BC, no entanto, não quis dar mais detalhes.