O “dedo podre” de Jair Bolsonaro não atingiu apenas candidatos para as prefeituras municipais. Paula Milani (PMB-PR), uma das escolhidas do presidente para seu “horário eleitoral” nas redes sociais, não conseguiu nem mil votos na capital paranaense. Foram 936 votos, insuficiente para levá-la para o Legislativo da cidade. A capital paranaense tem 95,33% das urnas apuradas e o município conta apenas com 38 vereadores.