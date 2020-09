Candidato à prefeitura do Rio tenta se firmar como ‘soldado’ de Bolsonaro

O deputado federal Luiz Lima (PSL-RJ), candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, é mais um candidato que tenta convencer o eleitorado de que é o nome de Jair Bolsonaro na disputa. O parlamentar foi questionado por um seguidor em suas redes sociais nesta terça-feira, pelo fato de que não segue o presidente da República. E teve de explicar que Bolsonaro foi um de seus primeiros seguidores e que ele teria sido convidado pelo presidente para se lançar como deputado em 2018. Lima disputa com Marcelo Crivella o coração do eleitor bolsonarista na capital fluminense.

O candidato foi também “defendido” pelo deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), ex-vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. “Quem está em dúvidas sobre o Luiz Lima como candidato da direita no Rio de Janeiro, tranquilize-se. Ele é sim um soldado do presidente Bolsonaro”, tuitou Daniel. O candidato agradeceu: “muito importante contar com o seu apoio. Essa mensagem significa muito.”

O presidente, que vota na capital do Rio de Janeiro, e seus filhos apoiam veladamente a reeleição do prefeito Marcelo Crivella, mas a base bolsonaristas parece estar procurando outras opções. Esta não é a primeira vez que Lima é questionado nas redes sociais sobre o seu apoio ao presidente, então o candidato faz acenos recorrentes ao presidente. Em evento com pré-candidatos a vereador do Rio de Janeiro pelo partido, Luiz Lima afirmou que estará “alinhado com o governo federal na segunda maior cidade do país.”