Candidato à reeleição, Edvaldo lidera com 34% em Aracaju, aponta Ibope

O atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), lidera com tranquilidade a corrida eleitoral pela reeleição. Pesquisa Ibope divulgada na quinta-feira, 22, mostra que o pedetista tem 34% das intenções de voto no cenário estimulado, que é aquele em que os nomes dos postulantes é citado. A segunda colocada é Delegada Danielle (Cidadania), com 19%. Em relação ao levantamento anterior, divulgado pelo Ibope em 9 de outubro, os candidatos oscilaram dentro da margem de erro, que é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos.

Sendo assim, cinco candidatos aparecem em seguida em empate técnico na terceira posição: Rodrigo Valadares (PTB) tem 10%; Márcio Macêdo (PT), 6%, e Georlize (DEM), 4%, Lúcio Flávio (Avante), 2%, e Alexis Padrão (PSOL), 2%. Almeida Lima (PRTB) tem 1% das intenções de voto. Já Delegado Paulo Márcio (DC), Gilvaní Santos (PSTU) e Juraci Nunes (PMB) não pontuaram. Brancos e nulos somaram 15%. Já 6% preferiram não responder ou disseram não saber em quem votariam.

O Ibope ouviu 504 eleitores de Aracaju, via telefone, entre os dias 16 e 22 de outubro de 2020. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação SE-08376/2020.