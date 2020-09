Candidato à reeleição, Greca é internado com covid-19 em Curitiba

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), que disputa a reeleição, e a primeira-dama, Margarita Sansone, foram internados para o tratamento de uma pneumonia em decorrência do novo coronavírus. Eles deram entrada no Hospital Nossa Senhora da Graça, na capital paranaense, no domingo, 27. A informação foi anunciada pelo prefeito em suas redes sociais.

“Estamos bem, seguíamos em isolamento domiciliar e testamos positivo para covid-19. Tomamos todos os cuidados sob acompanhamento do valoroso Dr. Clóvis Arns e sua equipe. Peço orações e pensamentos positivos, sigo com a minha infinita fé em Deus que tudo ficará bem. Continuaremos aqui em minhas redes sociais a nossa vibrante campanha e pelo bem de Curitiba e dos curitibanos”, escreveu Greca no Facebook.

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado no início do mês apontava o candidato do DEM na liderança pela prefeitura de Curitiba.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até ontem, Curitiba registrou 37.247 mil casos confirmados do novo coronavírus, e 1.254 óbitos em decorrência da doença.