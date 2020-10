Candidato à reeleição, Loureiro lidera em Florianópolis, mostra Ibope

Candidato à reeleição em Florianópolis, Gean Loureiro (DEM), lidera a disputa pela prefeitura municipal. Pesquisa Ibope divulgada na noite de segunda-feira, 5, mostra o democrata isolado na liderança, com 44% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece Angela Amin (PP), com 15%. Na sequência, Pedrão (PL) tem 9% e o Professor Elson aparece com 7%.

Os outros seis candidatos que concorrem à prefeitura de Florianópolis aparecem, cada um, com 1%. São eles: Alexander Brasil (PRTB), Dr. Ricardo (Solidariedade), Gabriela Santetti (PSTU), Helio Bairros (Patriota), Jair Fernandes (PCO) e Orlando (Novo).

Ao menos 20 pontos porcentuais ainda estão em disputa na corrida pela prefeitura florianopolitana. Isso porque, brancos e nulos somam 10% e aqueles que não sabem ou não responderam, outros 10%.

O Ibope ouviu 602 eleitores em Florianópolis entre os dias 3 e 5 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação SC-01561/2020.