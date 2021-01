Candidato de Alcolumbre, Pacheco se reúne com Kassab e Kalil em BH

O candidato de Davi Alcolumbre (DEM-AP) à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), se reuniu nesta terça, 5, com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, os senadores do PSD Otto Alencar (BA), que é líder do partido na Casa, Carlos Viana (MG) e Antonio Anastasia (MG), além do prefeito Alexandre Kalil (PSD), em Belo Horizonte, para discutir a sucessão na Casa. “É o PSD reunido e me convidaram para participar desse encontro para conversarmos sobre a sucessão. Mas compromissos há de muito trabalho pelo Senado. Esse é o intuito do PSD, do DEM e de outros partidos que estarão conosco”, afirmou Pacheco.

Em 2018, o senador foi pré-candidato ao governo de Minas Gerais, o que não é descartado para a disputa estadual de 2022. No entanto, caso seja eleito presidente do Senado, abrirá espaço no Estado para o DEM apoiar Kalil na sucessão estadual. Questionado sobre a possibilidade pela imprensa local, Pacheco desconversou. “Não há compromisso nenhum nesse sentido”.