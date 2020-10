Candidato do PCdoB a prefeito de São Luís está com covid

O candidato do PCdoB à prefeitura de São Luís (MA), Rubens Pereira Jr., testou positivo para a covid-19, segundo o próprio informou pelo Twitter nesta segunda, 5.

Assim como vários candidatos a cargos majoritários e legislativos têm feito nesta campanha eleitoral, Rubens participa de vários atos de rua e carreatas com o uso de máscara, mas nem sempre é assim. Em evento no dia 21 de setembro, por exemplo, ou seja, 14 dias atrás, ele discursou sem máscara ao lado de gente também sem máscara na capital maranhense. No dia 27, fez carreata ao lado de um homem também sem máscara.

Ele informa que está “sob medicação, em casa e em repouso” e que “não participou de nenhum ato de rua ou agenda pública” assim que teve os primeiros sintomas.