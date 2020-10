Candidato do PDT em Fortaleza está com coronavírus 

O candidato apoiado pelo prefeito Roberto Cláudio (PDT) à eleição em Fortaleza, José Sarto, ficará afastado dos compromissos de campanha pelos próximos 14 dias, depois de ter testado positivo para a covid-19, informou a assessoria. Ele permanecerá em repouso por recomendação médica, mas participará das decisões do partido remotamente.

No reduto de Ciro Gomes, Sarto é o que tem o maior tempo de propaganda em rádio e TV entre os candidatos a prefeito da capital cearense – 4 minutos em cada bloco de 10. Segundo a assessoria do candidato, ele já tem material suficiente para todos os programas no período em que estará isolado.