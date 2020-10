Candidato em Goiânia, Maguito Vilela é intubado com covid-19

O ex-governador de Goiás e candidato a prefeito em Goiânia Maguito Vilela (MDB) foi intubado nesta sexat-feira, 30, com covid-19. Vilela foi transferido ao hospital Albert Einstein em São Paulo na terça, 27. A campanha informou que o candidato teve uma melhora na inflamação pulmonar causada pela doença mais cedo, mas voltou a piorar.

“O procedimento foi feito para preservar as funções pulmonares e evitar possíveis sequelas”, informou a assessoria. Na quinta, a melhora do quadro do candidato motivou a retomada de agendas presenciais pela coordenação da campanha do candidato, que estavam suspensas.