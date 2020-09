Candidato quer levar gabinete do prefeito para Cracolândia

Na linha de propostas curiosas, Arthur do Val (Patriota), candidato à Prefeitura de São Paulo, avisou que quer mudar de endereço o gabinete do prefeito da cidade. O deputado estadual e youtuber disse que criará um gabinete itinerante e que dará expediente do meio da Cracolândia caso seja eleito. ‘A questão da Cracolândia precisa ser resolvida, integralmente, abordando seus aspectos humanos, jurídicos, sanitários e urbanísticos”, disse ao Estadão.

Recentemente, Do Val se envolveu em uma polêmica ao falar sobre a região. O pré-candidato criticou o trabalho do padre Júlio Lancellotti, que trabalha com desabrigados e dependentes químicos na região há décadas. O deputado disse que o trabalho do sacerdote é “destrutivo” para o centro da cidade.