Candidato, vice-presidente da Câmara comemora decisão do STF

O STF agiu com responsabilidade ao recusar a tese casuística de reeleição no Parlamento. O § 4º do art. 57 da CF é absolutamente claro no seu teor, não cabendo interpretação diferente. Mudanças na CF devem ser promovidas dentro do Congresso Nacional, o locus adequado para isso.

— Marcos Pereira (@marcospereira04) December 7, 2020