Candidatos à reeleição lideram com margem em cinco de oito capitais

Prefeitos que concorrem à reeleição largaram na frente depois do início da campanha eleitoral em cinco das oito capitais brasileiras onde os atuais chefes do Executivo disputam o pleito com pesquisas divulgadas pelo Ibope. Todos eles com vantagem superior a 8 pontos porcentuais, levando em conta a margem de erro, indica levantamento do Estadão.

Alexandre Kalil (PSD), em Belo Horizonte, é um dos que têm mais folga frente aos oponentes. O prefeito de BH já largou com a perspectiva de vencer no primeiro turno, com 58% das intenções de voto em pesquisa divulgada em 5 de outubro. No primeiro debate da capital mineira, o prefeito faltou e já disse que não vai às ruas pedir voto.

Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca (DEM) lidera com a maior vantagem: tem 47% das intenções, segundo a pesquisa Ibope divulgada em 6 de outubro, com uma distância de pelo menos 33% do segundo candidato, que sequer pode ser apontado, pois os demais estão empatados tecnicamente. Entre eles o com a maior intenção de voto numericamente é Fernando Francischini (PSL), com 6%.

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (DEM), também está isolado na liderança em pesquisa divulgada em 5 de outubro, com 44% das intenções de voto, contra 15% da segunda colocada, a deputada federal e ex-prefeita Angela Amin (Progressistas), que forma chapa com o ex-vice-prefeito de Loureiro, João Batista Nunes (PSDB).

Em Natal, o prefeito, Álvaro Dias (PSDB), lidera com 33% das intenções, segundo pesquisa do Ibope divulgada em 6 de outubro, com vantagem de pelo menos 13 pontos porcentuais para o segundo colocado. Dias assumiu a Prefeitura de Natal em 2018 com a renúncia de Carlos Eduardo Alves para disputar o cargo de governador.

E a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), está à frente com 28% das intenções. O segundo lugar é ocupado pelo deputado estadual Professor Júnior Geo (PROS), com 12%, empatado tecnicamente com outros quatro candidatos. A prefeita também assumiu o cargo em 2018, com a renúncia de Carlos Amastha para tentar o governo do Tocantins.